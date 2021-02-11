Atlın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 11 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları
Altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Altın fiyatlarında son durumu araştıran vatandaşlar ve yatırımcısı araştırmalarına devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? 11 Şubat güncel fiyatlar...
Altın fiyatları 11 Şubat 2021: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik kaç TL?
Güncel altın fiyatları 11 Şubat
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 416.12
SATIŞ:416.19
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 680,0
SATIŞ: 701.0
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.712,00
SATIŞ: 2.757,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 383,27
SATIŞ: 385,13
Analistler, kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlar, salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir görüşünde.