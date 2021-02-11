  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Atlın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 11 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları
Ekonomi

Atlın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 11 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Altın fiyatlarında son durumu araştıran vatandaşlar ve yatırımcısı araştırmalarına devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? 11 Şubat güncel fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2021-02-11 22:03:00 -
Atlın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 11 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Şubat 2021: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor.  Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik kaç TL?

Güncel altın fiyatları 11 Şubat

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 416.12

SATIŞ:416.19

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 680,0

SATIŞ: 701.0

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.712,00

SATIŞ: 2.757,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 383,27

SATIŞ: 385,13

Analistler, kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlar, salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir görüşünde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu ve İskandinavya bölgelerinde tatbikat yapmasına sayılı günler kala Rus bombardıman uçakları peşe..
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar, gram altında 200 günlük üssel orta..
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay