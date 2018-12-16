Atletizmde tarihe geçen milli atlet, yönünü futbola çevirdi

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde atletizmdeki ilk madalyasını 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 1500 metrede bronz madalya ile kazandıran ve Türk spor tarihine geçen görme engelli milli atlet Semih Deniz, bu başarısını Görme Engelli Futbol Milli Takımı'nda da sürdürmek istiyor.

Milli atlet Semih Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen gece körlüğü nedeniyle görme engelli olduğunu ve hastalığının sürekli ilerlediğini söyledi.

Buna rağmen yaşama umudunu kaybetmediğini ve ailesinin desteğiyle 2006 yılında atletizmle tanıştığını ifade eden Semih, aradan geçen süre içerisinde sürekli çalışarak bu alanda önemli başarılara imza attığını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

Sporun yaşamında ayrı bir yeri olduğunu, atletizmdeki başarılarıyla yıllarca hayalini kurduğu ilk hedefine ulaştığını anlatan Semih Deniz, yurt içi ve yurt dışında atletizm alanında birçok madalya kazandığını ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ise erkekler 1500 metrede bronz madalya kazanarak, Türk spor tarihine geçtiğini anımsattı.

Hayatındaki en önemli tutkunun futbol olduğuna işaret eden Semih, "Türkiye'de spor denilince ana branş olarak akla ilk futbol geliyor. Bu yüzden özellikle erkek çocuk dünyaya geldiğinde futbol aşığı olarak büyüyor. Sokakta, halı sahada futbol oynuyor. Futbol bir aşktır, çocukluğumdan itibaren hayalim olan futbolda da milli takım forması giymek istiyorum." dedi.

Hayallerine ulaşmak için çok çalıştığına işaret eden Semih, yaklaşık iki yıl önce profesyonel futbolcu olmak için Turkcell Sesi Görenler B1 Deplasmanlı Süper Ligi'nde 6 yıldır üst üste şampiyon olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünde futbola başladığını dile getirdi.

Semih Deniz, "İki sezondan bu yana profesyonel futbolcu olarak forvet alanında oynuyorum. Bizim için en büyük başarı uluslararası arenalarda İstiklal Marşı'mızı en iyi şekilde okutmaktır. Bunun için milli takıma seçilip, başarılarımı burada sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Engellilere hayata tutunmaları için mücadeleyi bırakmamaları konusunda çağrıda bulunan Semih Deniz, "Mutlaka spor yapsınlar, eğer yapmıyorlarsa Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na çalışsınlar. Hayal etmeleri gerekiyor. Herhangi bir şey ile uğraşsınlar. Eğer uğraşmazlarsa o engelin içinde kalırlar ve maalesef karanlıkta boğulurlar. Hayata sakın küsmesinler ve mücadeleye devam etsinler." şeklinde konuştu.





- Sayyıdan: "Kar kış demeden çalıştı"





Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ise daha önce atletizimde sayısız başarıya imza atan futbolcuları Semih Deniz'i bir ekol olarak gördüğünü vurguladı.

Kulüp olarak kendisine her türlü desteği verdiklerini aktaran Sayyıdan, "Gerçekten Semih kar kış demeden çalıştı. Semih Deniz artık Türkiye'de kendi alanında bir ekoldür. Şu anda bütün görme engelli sporcular 'acaba biz Semih Deniz olabilir miyiz?' diye çalışmaya devam ediyor. Atletizimdeki başarısını futbolda da sürdüreceğini ve milli takıma seçileceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.