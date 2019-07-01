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Atletizm’de madalyalar gelmeye devam ediyor

28-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Ukrayna’nın Kiev kentinde yapılan Uluslararası U18 Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcu, TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ferhat Ayar bronz madalyanın sahibi oldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
Atletizm’de madalyalar gelmeye devam ediyor

28-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Ukrayna’nın Kiev kentinde yapılan Uluslararası U18 Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcu, TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ferhat Ayar bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye, Belarus ve Ukrayna ülkelerinin atletlerinin yarıştığı U18 Atletizm Şampiyonasında 100 metrede mücadele eden TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ferhat Ayar üçüncü oldu.


TOHM Atletizm Kayseri sporcuları başarılarına yenisini eklemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


AyrıcaAhmet Mutlu 02-03 Temmuz 2019 tarihleri arasında Romanya’da yapılacak olan Gençler Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, U18 Atletizm Şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi olan Ferhat Ayar’ı tebrik etti. Balkan Şampiyonasında yarışacak olan Ahmet Mutlu ve Antrenörü Süleyman Altınoluk’a başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
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