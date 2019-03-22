Atletizm Grup Müsabakalarından 7 Madalya Antalya’da yapılan Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları sona erdi.

Antalya’da yapılan Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları sona erdi. Kayseri’den katılan sporcular müsabakada başarılarıyla göz doldurdu.

Türkiye Finallerine katılabilmek için yapılan grup müsabakalarında Kayserili sporcular 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında Kayseri adınayarışan sporculardan madalya alan 6 sporcu Spor Lisesinden olurken, Av.Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmamhatip Lisesinden 1 sporcu madalyanın sahibi oldu. Derece alan sporcular 09-10 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Antalya’daki müsabakalarda derece alan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Müsabaka sonuçları ise şöyle;

Abdulbaki Bulut Uzun Atlama 1.(Spor Lisesi)

Hakkı Yılmaz Yüksek Atlama 1.(Spor Lisesi)

Atilla Taşdemir Yüksek Atlama 2.(Spor Lisesi)

Furkan Büyükcingi Gülle Atma 2.(Spor Lisesi)

Miray İlter Gülle Atma 3.(Spor Lisesi)

Fatih Erdoğan Uzun Atlama 3.(Spor Lisesi)

Beyza Karaarslan Dik Atma 3.(Av.Ahmet Ulucan Kız AİHL)

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