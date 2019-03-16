Atletizm: Dünya İşitme Engelliler Salon Şampiyonası
- Milli sporcu Yasin Süzen, 400 metrede dünya şampiyonu oldu16 Mart 2019 Cumartesi 13:53
ANKARA (AA) - Dünya İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasin Süzen, altın madalya kazandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yapılan açıklamaya göre Yasin Süzen, Estonya'da düzenlenen şampiyonada 400 metre finalinde yarıştı.
Milli sporcu, yarışmayı 48.71'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak dünya şampiyonu oldu.
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