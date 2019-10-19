Atletico Madrid Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya La Liga'nın 9. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı konuk edecek. Bu dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Atletico Madrid Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı konuk edecek. Bu dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Atletico Madrid Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Atletico Madrid Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Atletico Madrid Valencia maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

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