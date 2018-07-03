Atletico Madrid forması giyen Mensah Kayseri'ye imzayı attı
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı.03 Temmuz 2018 Salı 13:11
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Atletico Madrid'de forma giyen Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.
Kulübün resmi internet sitesinden 'Kayserisporumuza hoşgeldin Bernard Mensah' başlığı ile taraftarına duyurduğu transferin ayrıntıları daha sonra netlik kazanacak.
İŞTE KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kayserisporumuz geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor takımında tamamlayan Bernard Mensah ile 1 yıllığına kiralık sözleşme imzaladı.
Futbol kariyerine Vitória Guimarães SC takımında başlayan 23 yaşındaki oyuncu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Atletico Madrid takımına transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa Spor'da tamamlayan Mensah toplam 30 karşılaşmada 5 gol 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi.
Sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ederiz.
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