Atlas cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 6. şüpheli tutuklandı
Yerel

Atlas cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 6. şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atlas cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 6. şüpheli tutuklandı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, acılı aileyi mesajlarla tehdit eden şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa'da yakalanan F.K. isimli şüphelinin de tutuklanmasıyla, tehdit soruşturmasındaki tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak'ta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan "yan bakma" bahanesiyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla katledilmişti.

Cinayetin ardından katil zanlısı E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilse de, Atlas’ın ailesine yönelik telefon ve sosyal medya üzerinden gelen tehdit mesajları dinmedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, aileyi huzursuz eden ve provokatif paylaşımlar yapan şahıslar mercek altına alındı.

CİNAYET SONRASI TEHDİT MESAJLARI VE ŞANLIURFA'DA YAKALANAN ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında daha önce tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibi sonucu 31 yaşındaki F.K. isimli bir şüpheli daha Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., "tehdit" ve "örgütlü suçlar" kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece ana cinayet davasından bağımsız yürütülen tehdit dosyasında tutuklu sayısı 6 oldu. Yetkililer, sosyal medya üzerinden aileyi hedef alan tüm hesapların incelenmeye devam ettiğini bildirdi.

