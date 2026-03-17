  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak! Fatih Camii’nde Kadir Gecesi ilginç protesto! Kadınlar hep birlikte başörtülerini attı İran’dan ABD ve İsrail’e saha resti: Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı Destici'den İslam ülkelerine çağrı: İspanya kadar bile yok musunuz? İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney ölümden nasıl döndü? Suikastının perde arkası deşifre oldu İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlarken görülmüştü: Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu Trump'tan yeni Venezuela paylaşımı! 51. eyalet mi oluyor? Tutuklanan belediye başkanı buna cevap verememişti: '100 bin lira maaş ile nasıl bu kadar lüks yaşayabilir?'
Otomotiv
Atıktan lastiğe dönüşüm! Continental’den sürdürülebilirlikte dikkat çeken hedef

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz
Atıktan lastiğe dönüşüm! Continental'den sürdürülebilirlikte dikkat çeken hedef

"Küresel Geri Dönüşüm Günü" kapsamında açıklama yapan Continental, lastik üretiminde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir hammaddelerin payını 2030’a kadar yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’nde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını paylaşan Continental, üretim süreçlerinde çevre dostu dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

 

Geri dönüşümü üretim sürecinin merkezinde

Her yıl 18 Mart’ta kutlanan Küresel Geri Dönüşüm Günü, gezegenimizin sınırlı kaynaklarını korumanın ve atıkları yeniden üretim süreçlerine kazandırmanın önemini hatırlatıyor. Geri dönüşümü üretim sürecinin merkezine alan Continental, bu özel günde sürdürülebilir mobiliteye yön veren yenilikçi uygulamalarını ve hammadde teknolojilerini paylaşıyor.

 

Pet Şişeden Lastik, pirinç kabuğu külünden silika

Sürdürülebilirlik yolculuğunda inovasyon portföyünü her geçen gün genişleten Continental, PET şişelerden elde edilen polyester iplikleri yüksek performanslı lastik bileşenlerine dönüştürüyor. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen piroliz yağını ve yemeklik yağ atıklarından üretilen sentetik kauçuğu ise üretim süreçlerine entegre ediyor. Bitkisel yağ kaynaklı reçineler, lastiklerin dayanıklılık ve performans dengesini güçlendiriyor ve ıslak zeminde yol tutuşunu artırarak aynı zamanda enerji verimliliğine de katkı sağlıyor. Pirinç kabuğu küllerinden elde edilen silika ve biyobazlı karbon siyahı gibi yenilikçi hammaddelerle doğanın dengesini gözeten marka, geri dönüştürülmüş çelik telleri de üretime dahil ederek kaynak verimliliğini destekliyor.

 

Continental’in sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca hammadde tarafında değil, ürün performansında da kendini gösteriyor. Düşük yuvarlanma direnci sunan lastikler, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmaya katkı sağlarken, uzun ömürlü tasarım ise daha az atık oluşmasını destekliyor.

 

5 yılda 197 milyon litre su tasarrufu

Continental geri dönüşümün yanı sıra kaynakların verimli kullanımını da ön planda tutuyor. Lastik üretiminde kritik öneme sahip olan suyun verimli kullanımı, markanın çevresel hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Şirket, 2020–2025 yılları arasında tüm üretim tesislerinde ürün başına su çekimini yüzde 10’dan fazla azaltarak toplam 197 milyon litre su tasarrufu sağladı. 79 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek bu hacme ise suyun daha verimli kullanımı, arıtılması ve geri kazanımı sayesinde ulaştı.

 

Maksimum güvenlik, minimum çevre etkisi: UltraContact NXT

Continental’in sürdürülebilirlik vizyonunun somut örneklerinden biri, yüzde 65’e varan yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve ISCC PLUS sertifikalı malzeme içeren UltraContact NXT modeli. NXT'nin hamuru ve yapısı, doğal kauçuk, pirinç kabuğu külünden üretilen silika, geri dönüştürülmüş PET, geri dönüştürülmüş çelik ve daha fazlasının optimum karışımını içeriyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından hem sürdürülebilirlik hem de performans kriterlerinde ödüllendirilen UltraContact NXT lastik, çevresel sorumluluk ile yüksek sürüş güvenliğini bir arada sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23