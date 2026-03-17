Atıktan lastiğe dönüşüm! Continental’den sürdürülebilirlikte dikkat çeken hedef

18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’nde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını paylaşan Continental, üretim süreçlerinde çevre dostu dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

Geri dönüşümü üretim sürecinin merkezinde

Her yıl 18 Mart’ta kutlanan Küresel Geri Dönüşüm Günü, gezegenimizin sınırlı kaynaklarını korumanın ve atıkları yeniden üretim süreçlerine kazandırmanın önemini hatırlatıyor. Geri dönüşümü üretim sürecinin merkezine alan Continental, bu özel günde sürdürülebilir mobiliteye yön veren yenilikçi uygulamalarını ve hammadde teknolojilerini paylaşıyor.

Pet Şişeden Lastik, pirinç kabuğu külünden silika

Sürdürülebilirlik yolculuğunda inovasyon portföyünü her geçen gün genişleten Continental, PET şişelerden elde edilen polyester iplikleri yüksek performanslı lastik bileşenlerine dönüştürüyor. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen piroliz yağını ve yemeklik yağ atıklarından üretilen sentetik kauçuğu ise üretim süreçlerine entegre ediyor. Bitkisel yağ kaynaklı reçineler, lastiklerin dayanıklılık ve performans dengesini güçlendiriyor ve ıslak zeminde yol tutuşunu artırarak aynı zamanda enerji verimliliğine de katkı sağlıyor. Pirinç kabuğu küllerinden elde edilen silika ve biyobazlı karbon siyahı gibi yenilikçi hammaddelerle doğanın dengesini gözeten marka, geri dönüştürülmüş çelik telleri de üretime dahil ederek kaynak verimliliğini destekliyor.

Continental’in sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca hammadde tarafında değil, ürün performansında da kendini gösteriyor. Düşük yuvarlanma direnci sunan lastikler, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmaya katkı sağlarken, uzun ömürlü tasarım ise daha az atık oluşmasını destekliyor.

5 yılda 197 milyon litre su tasarrufu

Continental geri dönüşümün yanı sıra kaynakların verimli kullanımını da ön planda tutuyor. Lastik üretiminde kritik öneme sahip olan suyun verimli kullanımı, markanın çevresel hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Şirket, 2020–2025 yılları arasında tüm üretim tesislerinde ürün başına su çekimini yüzde 10’dan fazla azaltarak toplam 197 milyon litre su tasarrufu sağladı. 79 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek bu hacme ise suyun daha verimli kullanımı, arıtılması ve geri kazanımı sayesinde ulaştı.

Maksimum güvenlik, minimum çevre etkisi: UltraContact NXT

Continental’in sürdürülebilirlik vizyonunun somut örneklerinden biri, yüzde 65’e varan yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve ISCC PLUS sertifikalı malzeme içeren UltraContact NXT modeli. NXT'nin hamuru ve yapısı, doğal kauçuk, pirinç kabuğu külünden üretilen silika, geri dönüştürülmüş PET, geri dönüştürülmüş çelik ve daha fazlasının optimum karışımını içeriyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından hem sürdürülebilirlik hem de performans kriterlerinde ödüllendirilen UltraContact NXT lastik, çevresel sorumluluk ile yüksek sürüş güvenliğini bir arada sunuyor.