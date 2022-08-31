'Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzu'

Provokasyon konusunda üstün başarılar gösteren Ümit Özdağ bu sefer çalışma alanı olarak camilere göz dikti. Kendi söylevlerinden de bilindiği üzere M.Kemal din konusunda aşırı seküler bir tutuma sahipti ve kendi kararıyla hutbelerde şahıs ismi geçmesini yasaklamıştı. Buna rağmen algı operasyonu uzmanı Özdağ ne yapıp edip provokasyonunu hem de bir camide sergiledi. Ümit Özdağ adlı komik adamla ilgili Sabah Yazarı Melih Altınok güzel bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı:

Geçen cuma, kameramanıyla birlikte Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'ne cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında başlamış slogana:

"Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?"

Özdağ, cemaatin şaşkın bakışlarının ardından "Atatürk'ün ruhuna Fatiha" diyerek tek kişilik duasını ve kameramanı kaydı sonlandırmış.

Saygı Öztürk'e konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ara ara gündeme gelen bu tartışmayla ilgili olarak Atatürk ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1924 tarihli kararnamedeki şu cümleyi hatırlatıyor:

"Bundan sonra camilerde hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin 'millet ve cumhuriyetin kurtuluşu için' dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığı'nca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir."

Erbaş'ın sözünü ettiği kararnamenin, hilafet üyelerinin adlarının camilerde geçmesini yasaklama amacı taşıdığı da söyleniyor.

Fark etmez...

Seküler bir siyasi lider olan ve bunu sıkça vurgulayan Atatürk'ün bu kararın kendisini de kapsayacağını ve bu durumdan hiç de rahatsız olmayacağını tahmin etmek zor değil.

Kaldı ki Atatürk'e dua etmek ne camideki imamın ne de Diyanet İşleri Başkanı'nın iznine tabi Ümit Bey.

Bakın dün Diyanet İşleri Başkanı da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Atatürk'e dua ediyordu.

İbadethanelerin içinde bağırıp çağırmanıza gerek yok yani, Allah'la aranıza sizden başka kim girebilir ki?