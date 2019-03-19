0553 313 94 23

Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar

Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Atabarı Kayak Merkezi ile Atatepe arasında uçuş gerçekleştirdi

19 Mart 2019 Salı 19:04
Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar

ARTVİN (AA) - Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de uçuş gerçekleştirdi.

Sporcular Koçak ve Toy, 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Merkezi ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe arasında uçuş planladı.

Yaklaşık 1 kilometrelik uçuş için kayak merkezinden atlayış gerçekleştiren sporculardan Cengiz Koçak, Çoruh Nehri kenarına, Toy ise Atatepe'deki alana iniş yaptı. Her iki sporcu atlayışlarını kamerayla kayıt altına aldı.

Koçak, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce "Gökperest" adlı takım kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu takımla Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu yerden uçuş yapmak hep aklımdaydı. Takım arkadaşlarımla buraya geldik. Atabarı Kayak Merkezinden takım arkadaşım Ferdi Toy ile uçuş yaptık. Burası Atatepe'ye bin metre yatay mesafede ve 500 metre yükseklikte. 5 dakikalık uçuşun ardından Atatürk heykelinin üzerinden geçtik ve ben Çoruh Nehri yanına iniş yaptım."

Atlayışlarında hava şartları dolayısıyla çok zorlandıklarını dile getiren Koçak, "Hava çok soğuktu. Rüzgar çok sertti ve kötüydü. Çok üşüdük ama ulaştığımız sonuca değdi." ifadelerini kullandı.

Koçak, amacının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı ve şehitleri anmak olduğuna işaret ederek, "Bu, bizim takımımızın atlayış projeleri için bir başlangıçtı. Artvin'de bundan sonra yine atlayışlar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ferdi Toy ise Gökperest takımı sporcuları olarak farklı atlayışlar için yollarda olduklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:04
  1. Artvin
  2. Atabarı Kayak Merkezi
  3. base jump
  4. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  5. wingsuit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan’ın Bağımsızlık Günü Kütahya’da da kutlandı
    1. Macaristan’ın Bağımsızlık Günü..
    2. Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlerden..
    3. 1000 yıllık Siyez buğdayı ile çocuklar..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta
    5. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    6. Bakan Albayrak açıkladı! THY'ye çamur..
    7. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu..
    8. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev..
    9. "Birileri ittifakı açık şekilde ortaya..
    10. Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme..
    11. Akşener'den taziye ziyareti
    12. Terörist Tarrant, kale manzaralı odada..
    13. NATO'dan ABD'ye kapak: Türkiye'nin..
    14. Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü
    15. İngiltere'de bankacılık grubu UBS'ye..
    16. Sinop’ta örtü yangını
    17. "Bu tehditinizle hukuk önünde..
    18. Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle..
    19. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    20. "Türkiye'de seri katil yoktur denir,..
    21. İstanbul merkezli yasadışı bahis..
    22. Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez"..
    23. Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin..
    24. Esed rejimi geri dönmek isteyen..
    25. İmamoğlu’ndan Çırpıcı ve Ayvalı..
    26. Büyükşehirden gençlere çevre temizliği..
    27. AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına..
    28. Van’da esnaf buluşması
    29. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    30. Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!