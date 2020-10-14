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Gündem Atatürk maskeli soyguna MEB freni
Gündem

Atatürk maskeli soyguna MEB freni

Akit’in “Atatürk maskesiyle 7.5 milyonluk vurgun” haberiyle gündeme taşıdığı Mustafa Kemal Okulları’nın Antalya Muratpaşa’daki 3 kampüsünün ruhsatının MEB tarafından iptal edildiği, Maliye’nin kara para aklama şüphesi nedeniyle okul hesaplarına bloke koyduğu, bankaların da alacakları sebebiyle Mustafa Kemal Okulları’na icra takibi başlattığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:15:00 -
Atatürk maskeli soyguna MEB freni

Mustafa Kemal adına kanarak mağdur olan velilerin de toplu halde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Mustafa Kemal Okulları’nın Konyaaltı’ndaki 4 şubesi ise faaliyetlerini Atatürk adıyla sürdürüyor.

Atatürk adını kullanarak vurgun yapanlar kervanına eğitim alanında dahil olan Mustafa Kemal Okulları sahibi Murat Şahin’in kampüslerinin kapısına kilit vurulduğu, kara para kuşkusuyla hesaplarının bloke edildiği ve bankaların okula icra takibi başlattığı öğrenildi. Laikçi medyanın üç maymunu oynadığı vurgunun mağdurları ise hem mahkemede hem de sosyal medyada hakkını arıyor. Antalya’da faaliyet gösteren Maarif Bilim Özel Eğitim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye ait Özel Mustafa Kemal Okulları’ndaki vukuatlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

MEB, okul ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Okulları’nın 3 kampüsünün ruhsatını iptal etti. Vurgunların yuvası Mustafa Kemal Okulları’nın Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki kampüslerinin ruhsatı iptal oldu. MEB kararıyla birlikte; Muratpaşa Mustafa Kemal Anaokulu, Muratpaşa Mustafa Kemal İlkokulu, Muratpaşa Mustafa Kemal Ortaokulu fiilen kapatıldı. Sahibi Murat Şahin’in cezaevinde tutuklu bulunduğu Mustafa Kemal Okulları’yla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı da harekete geçti. Maliye müfettişlerinin yaptığı incelemede birçok usulsüzlük tespit edilen Mustafa Kemal Okulları’nın 3 kampüsünün hesapları bloke edildi. Kara para aklama şüphesi nedeniyle alınan kararla okulun mali hesapları donduruldu. Kutsallaştırdıkları Atatürk ismi arkasında vurgun yapan istismarcı Mustafa Kemal Okulları’na son darbe bankalardan geldi. Okul hesaplarının yer aldığı bankalar, alacakları sebebiyle Mustafa Kemal Okulları’na icra takibi başlattı. Okulun borcunun bulunduğu kurum ve kuruluşlar da icraya başvurarak alacaklarını tahsil etme yoluna gitti.

Veliler mahkeme kapısında

Mustafa Kemal adına kanarak en büyük mağduriyeti yaşayan öğrenci velilerinin de toplu halde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Muratpaşa’daki Mustafa Kemal Okulları’na erken kayıt yaptıran veliler, kaydı iptal ettiremedikleri, ödedikleri ücretleri geri alamadıkları ve öğrencilerinin eğitimden mahrum kaldıklarını beyan ederek mahkeme kapısını aşındırıyor. Mustafa Kemal Okulları mağduru öğrenci velileri, sosyal medya kampanyası başlattı. Twitter’da #mustafakemalokulları etiketiyle başlatılan sosyal medya kampanyasında paylaşılan binlerce mesajda veliler, Atatürk maskesiyle nasıl aldatıldıklarını anlatıyor.

Akit yazmıştı

 Kemalist refleksle çocuğunu  Mustafa Kemal Okulları’na  kaydettiren, ancak hem paraları  buharlaşan hem de  öğrencilerinin eğitimi sekteye  uğrayan velilerin mağduriyetini,  Akit, 22 Eylül 2020 tarihli  “Atatürk maskesiyle 7.5  milyonluk vurgun” haberiyle  hadiseyi sürmanşetine  taşımıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hizipsavar

bidon kafa bundan çok kazandı bunlar atatürk adıan hırsızlık yapanlar. asla mustafa kemalin hatırasını ve şahsiyetini kirletemezler.
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turan

şimdi bu aileler..toplu yürüyüş yapmalı ve sloganları bence şu olmalı..'''mustafa kemalin kerizleriyiz...'''
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