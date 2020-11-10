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Aktüel Atatürk, İletişim Başkanlığının Kayseri'deki Dijital Gösterim Merkezi'nde anıldı
Aktüel

Atatürk, İletişim Başkanlığının Kayseri'deki Dijital Gösterim Merkezi'nde anıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:29:00 -
Atatürk, İletişim Başkanlığının Kayseri'deki Dijital Gösterim Merkezi'nde anıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde İletişim Başkanlığınca Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde anıldı.

Cumhuriyet Meydanı Hunat Medresesi önünde yer alan ve her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan merkezde vatandaşlar, Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu videoyu izledi, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i hologram gösterimiyle deneyimledi.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, gazetecilere, Türkiye'nin markasını güçlendirmeyi, milli ve manevi değerlere sahip çıkacak içeriklerle halkı bilinçlendirmeyi, kültürel değerleri her zaman önde tutmayı ve Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Merkezde her ay içeriği değiştirerek tarihi ve kültürel değerleri son teknolojilerle halkın gösterimine sunduklarını aktaran Uğurlu, "Geçen ay 29 Ekim ile ilgili gösterimimiz mevcuttu. Bu ay 10 Kasım olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım özel gösterimi yapıyoruz. Aynı zamanda Dağlık Karabağ, Azerbaycan ile ilgili gösterim de halkımıza sunulmuştur. Gösteri halkımız tarafından ilgiyle izlenmektedir." diye konuştu.

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