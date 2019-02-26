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Atatürk Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak? Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?

İstanbul Havalimanı’nı, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Halen uçuşların yapıldıığı Atatürk Havalimanı 5 Nisan’da tamamen taşınacak. Peki Atatürk Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak? İşte detaylar…

26 Şubat 2019 Salı 14:18
Atatürk Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak? Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?

İstanbul Havalimanı’nı, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Halen uçuşların yapıldıığı Atatürk Havalimanı 5 Nisan’da tamamen taşınacak. Peki Atatürk Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak? İşte detaylar…

İstanbul Havalimanı’na taşınmada THY'nin uçuş operasyonlarını nasıl gerçekleştireceği belli oldu. İstanbul Havalimanı’na Atatürk Havalimanı’ndan 5 Nisan saat 03:00’da başlayacak taşınma sırasında başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci 45 saat sürecek. Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00’da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL’de saat 19:00’a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY’nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.

Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?

Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine ise havalimanı açık olacak. 7 Nisan saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasınra ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal’in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:18
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak?
  3. Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?
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