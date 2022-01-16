ATASAM: Şok dalgalarının ilerleme hızı 1301.69 km/saat
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM), 15 Ocak'ta Türkiye saati ile 07:27’de Tonga'da bulunan Hunga yanardağında meydana gelen patlamanın neden olduğu şok dalgalarının, Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) sensörlerine yansıyan verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM), 15 Ocak'ta Türkiye saati ile 07:27’de Tonga'da bulunan Hunga yanardağında meydana gelen patlamanın neden olduğuı şok dalgalarının, Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) sensörlerine yansıyan verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. DAG sensörlerine yansıyan verilere ilişkin yapılan değerlendirmede, “15 Ocak'ta saat 07:27'de (TR) meydana gelen, Tonga'da bulunan Hunga yanardağının patlamasının yarattığı şok dalgalarının atmosfer basıncındaki değişim DAG'da bulunan sensörlerimizde gözlendi. Patlamadan 12 saat 14 dakika sonra (19:13) şok dalgaları sensörlerimize ulaştı. Hunga yanardağı, DAG'dan 15 bin 924 km uzaklıkta bulunmaktadır. Şok dalgalarının ilerleme hızı yaklaşık olarak 1301.69 km/saat olarak hesaplanmıştır” ifadeleri kullanıldı.