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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 07:44:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis İl Müftülüğüne Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Tekirdağ İl Müftülüğüne Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Aksaray İl Müftülüğüne Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Erzurum İl Müftülüğüne Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Düzce İl Müftülüğüne Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Trabzon İl Müftülüğüne Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, Elazığ İl Müftülüğüne İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftülüğüne Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Nevşehir İl Müftülüğüne Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Uşak İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Erzincan İl Müftülüğüne de Muharrem Gül atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Muhittin Bilge getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına da İbrahim Akın atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Evren Altay getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Hakan Bayri atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, görevden alındı.

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