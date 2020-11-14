At yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu yapıldı





ANKARA (AA) - At yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Long Runner" isimli at üst üste ikinci kez kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı.

Birinciye 1 milyon 32 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Long Runner" isimli at 2.29.10'luk derecesiyle 2019'dan sonra bu yıl da birinci oldu.

Koşuda, Selim Kaya'nın bindiği "Finesse" adlı at 2.29.86'lık derecesiyle ikinci, jokeyliğini Gökhan Gökçe'nin yaptığı "Distant Shining" isimli at ise 2.29.97'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.











