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Asya ülkesinde askeri akademiye ağır silahlarla saldırı!

Myanmar'ın Mandalay kenti yakınlarındaki bir askeri akademiye, sabah saatlerinde ağır toplar ve havan mermileriyle saldırı düzenlendi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
Asya ülkesinde askeri akademiye ağır silahlarla saldırı!

Myanmar'ın Mandalay kenti yakınlarındaki bir askeri akademiye ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Askeri Sözcü Tuğgeneral Zaw Min Tun, AA'ya yaptığı açıklamada, Pyin Oo Lwin bölgesindeki Savunma Hizmetleri Teknoloji Akademisine (DSTA) sabah saatlerinde ağır toplar ve havan mermileriyle saldırı yapıldığını belirtti.

1 ölü 1 yaralı

Tun, saldırıda akademi yerleşkesindeki bir askerin yaralandığını ve bir sivilin de öldüğünü bildirdi.

Pyin Oo Lwin'de bir askeri kontrol noktasının ve Shan eyaletinin Naung Cho bölgesindeki askeri üsse de bu sabah kimliği belirsiz silahlı isyancı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Tun, saldırıların büyük olasılıkla Shan'daki ilaç fabrikalarına yapılan son askeri baskına karşılık olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basında çıkan bazı haberlerde, saldırıların, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) isimli etnik isyancı grup tarafından düzenlendiği iddia edildi ancak TNLA'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
  1. Mandalay
  2. Myanmar
  3. Askeri Sözcü Tuğgeneral Zaw Min Tun
  4. Pyin Oo Lwin
  5. Savunma Hizmetleri Teknoloji Akademisi
  6. DSTA
  7. Shan
  8. Naung Cho
  9. Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA)
  10. saldırı
  11. askeriyeye saldırı
  12. havan mermileri

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