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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:30:38 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1504 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 447 bin 39'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 709'a, iyileşenlerin sayısı 409 bin 329'a yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1884 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 487 bin 849'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 986'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 414 bin 318 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 305 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 188 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 86 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 378'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı ülkede, kentte şimdiye kadar 114 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 996 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 180'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 903 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 725'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 595 kişi sağlığına kavuştu.

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