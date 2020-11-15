Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1530 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 407 bin 838'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 832'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 374 bin 329 oldu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1837 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 432 bin 333'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 194'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 119'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 19 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 459'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmayan kentte, şimdiye kadar 108 kişi öldü.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 874'e çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 715 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 602'ye ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

- Sri Lanka

Sri Lankalı yetkililer, ülkenin farklı kentlerindeki en kalabalık 5 cezaevinde 437 mahkumun Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, en az 12 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Ülkede şimdiye kadar 16 bin 583 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.