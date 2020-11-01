Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 396 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 383 bin 113'e çıktı.



Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 238'e yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 348 bin 760'a ulaştı.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1568 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 409 bin 252'ye çıktı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 941'e yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 325 bin 940 kişi de iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 19'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 913 kişi iyileşti.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.



Bugüne dek 5 bin 331 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 96 kişi iyileşti.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Vaka sayısının 3 bin 784'e çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 592 kişi iyileşti.



Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.



- Tayvan



Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 yeni vaka kaydedildi.



Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 558’e ulaştı.