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Aktüel Asya Kalkınma Bankası 9 milyar dolar aşı yardımı sağlayacak
Aktüel

Asya Kalkınma Bankası 9 milyar dolar aşı yardımı sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:02:10 -
Asya Kalkınma Bankası 9 milyar dolar aşı yardımı sağlayacak

ANKARA (AA) - Asya Kalkınma Bankası, bölge ülkelerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlayan aşılara ulaşabilmesi için 9 milyar dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

ADB Direktörü Masatsugu Asakawa, kurumun internet sitesinde yayımladığı açıklamada, ihtiyacı olan ülkelere destek sağlamak üzere, "Asya Pasifik Aşı Erişim Mekanizması" (APVAX) adıyla bir yardım fonu oluşturulduğunu belirtti.

Asakawa, fonunun ülkelere aşı tedariği ve lojistiği konusunda yardım sağlamayı, dağıtım, yönetim ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Öte yandan program, ülkelerin aşı yayım ve topluluk takibi altyapısını da geliştirmeyi amaçlıyor.



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