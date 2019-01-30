Asya borsaları piyasaya nasıl başladı? Asya borsaları karışık seyretti.

Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,52 azalışla 20.556,54 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,72 kayıpla 2.575,58 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 artışla 2.206,20 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 kazançla 35.702,11 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,09 primle 27.556,41 puanda seyrediyor. Küresel piyasalar, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara odaklandı. Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın, son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerin devam edip etmeyeceği takip edilecek. Analistler, Powell'ın açıklamalarında, 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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