Astım hava yollarının çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Nöbetler şeklinde gelen nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve gögüste baskı hissi mevcuttur. Hava akımı kısıtlanması ilaçlar ya da ya kendiliğinden gerileyebilir. Peki Astımın nedenleri ve belirtileri neler? Astım nasıl tedavi edilir? Astım için hangi doktora gidilir? Astım hastalığına hangi bölüm bakar?

Astım her yaştan insanı etkileyen ve çoğunlukla çocuk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Astımın çocuklarda görülme oranı yüzde 15’tir.

Astımın belirtileri neler?

Öksürme: Geceleri ya da sabahın erken saatlerinde daha da kötüleşmekte ve uyumakta zorlanmaktadır.

Hırıltı: Nefes aldığınızda oluşan ıslık ya da gıcırtılı bir sestir.

Göğüste sıkışma: Bu, göğsünüzde bir şeyin sıkıldığını ya da oturduğunu hissettirebilir.

Nefes darlığı: Astımı olan bazı insanlar, nefeslerini yakalayamadıklarını veya nefes nefese hissettiklerini söylerler.

Astım hastası olanların hepsi bu semptomlara sahip değildir. Aynı şekilde, bu semptomlara sahip olmak her zaman astımınız olduğu anlamına gelmez. Astımı kesin olarak teşhis etmenin en iyi yolu, bir akciğer fonksiyon testi, bir tıbbi öykü (semptomların tipi ve sıklığı dahil) ve bir fiziksel muayenedir

Astım belirtileri sürekli tekrarlıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetler haftada birden daha sık ortaya çıkıyorsa,

Şikayetler gece uykudan uyandırıyorsa,

Konuşmakta zorluk varsa,

Dudak ve tırnaklarda morarma varsa,

Kalpte aşırı çarpıntı ve nabızda hızlanma varsa,

Yürümede zorluk varsa, en kısa zamanda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Astım için hangi doktora gidilmeli?

Alerjen bir hastalık türü olarak da bilinen astım için; Çocuklarda, çocuk sağlığı ve hastalıkları ya da çocuk immünolojisi bölümlerine.Erişkinlerde İç hastalıkları (Dahiliye), Göğüs hastalıkları ya da Alerji hastalıkları ve immünoloji bölümlerine başvurulmalıdır.

Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?