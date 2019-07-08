0553 313 94 23

Astım için hangi doktora gidilir?

Astım hava yollarının çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Nöbetler şeklinde gelen nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve gögüste baskı hissi mevcuttur. Hava akımı kısıtlanması ilaçlar ya da ya kendiliğinden gerileyebilir. Peki Astımın nedenleri ve belirtileri neler? Astım nasıl tedavi edilir? Astım için hangi doktora gidilir? Astım hastalığına hangi bölüm bakar?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
Astım için hangi doktora gidilir?

Astım hava yollarının çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Nöbetler şeklinde gelen nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve gögüste baskı hissi mevcuttur. Hava akımı kısıtlanması ilaçlar ya da ya kendiliğinden gerileyebilir. Peki Astımın nedenleri ve belirtileri neler? Astım nasıl tedavi edilir? Astım için hangi doktora gidilir? Astım hastalığına hangi bölüm bakar?

Astım her yaştan insanı etkileyen ve çoğunlukla çocuk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Astımın çocuklarda görülme oranı yüzde 15’tir. 

Astımın belirtileri neler?

Öksürme: Geceleri ya da sabahın erken saatlerinde daha da kötüleşmekte ve uyumakta zorlanmaktadır.

Hırıltı: Nefes aldığınızda oluşan ıslık ya da gıcırtılı bir sestir.

Göğüste sıkışma: Bu, göğsünüzde bir şeyin sıkıldığını ya da oturduğunu hissettirebilir.

Nefes darlığı: Astımı olan bazı insanlar, nefeslerini yakalayamadıklarını veya nefes nefese hissettiklerini söylerler.

Astım hastası olanların hepsi bu semptomlara sahip değildir. Aynı şekilde, bu semptomlara sahip olmak her zaman astımınız olduğu anlamına gelmez. Astımı kesin olarak teşhis etmenin en iyi yolu, bir akciğer fonksiyon testi, bir tıbbi öykü (semptomların tipi ve sıklığı dahil) ve bir fiziksel muayenedir

Astım belirtileri sürekli tekrarlıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetler haftada birden daha sık ortaya çıkıyorsa,

Şikayetler gece uykudan uyandırıyorsa,

Konuşmakta zorluk varsa,

Dudak ve tırnaklarda morarma varsa,

Kalpte aşırı çarpıntı ve nabızda hızlanma varsa,

Yürümede zorluk varsa, en kısa zamanda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Astım için hangi doktora gidilmeli?

Alerjen bir hastalık türü olarak da bilinen astım için; Çocuklarda, çocuk sağlığı ve hastalıkları ya da çocuk immünolojisi bölümlerine.Erişkinlerde İç hastalıkları (Dahiliye), Göğüs hastalıkları ya da Alerji hastalıkları ve immünoloji bölümlerine başvurulmalıdır.

Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
  1. Astım için hangi doktora gidilir?
  2. Astımın belirtileri neler?
  3. Astım için hangi doktora gidilmeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
    1. Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele..
    2. Milletvekili Dülger’den Başkan..
    3. Seyidoğlu firmasının Seydi Oğlu..
    4. Şanlıurfa’ da yaz sineması etkinliği..
    5. Sinoplu güreşçiye davullu-zurnalı tören
    6. Seçer’den işçi çıkarma ve sürgün..
    7. Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1..
    8. Kolonya mikropları öldürüyor mu?
    9. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    10. Porsche’nin anahtarlarını çaldı
    11. Trafik magandasından pişkin savunma: O..
    12. Ali Babacan'ın istifası sonrası..
    13. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    14. Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam..
    15. Büyük tepki toplamıştı! O polis amiri..
    16. Sivasspor'da transfer
    17. Edremit’te park ve yeşil alan..
    18. CHP'nin meşhur 6 oku, artık LGBTİ'li..
    19. Ahlak polisinden büyük Bursa uygulaması
    20. ’Geçersizdir’ yazılı para ile yakıt..
    21. Dünya Değişim Günü kutlandı
    22. Kayserili sporcular Türk Bayrağı’nı..
    23. TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
    24. Mavi Bayrak denetimleri sürüyor
    25. Saman yüklü kamyon kül oldu
    26. Jeneratör kullanan siteler dikkat
    27. Erzurum’da ‘2. Geleneksel Çocuk..
    28. Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi..
    29. Pendik'te araca saldırı olayı
    30. Melih Gökçek: “Ankara dağ başı, Mansur..
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’