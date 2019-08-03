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Astigmat nasıl geçer? Astigmat nedir nasıl tedavi edilir?

Astigmat, gözün kornea tabakasının oval şekil almasıyla bulanık ve dalgalı görme şeklinde kendini gösteren görme sorunudur. Astigmat nasıl geçer? Astigmat nedir nasıl tedavi edilir?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
Astigmat nasıl geçer? Astigmat nedir nasıl tedavi edilir?

Astigmat, gözün kornea tabakasının oval şekil almasıyla bulanık ve dalgalı görme şeklinde kendini gösteren görme sorunudur. Astigmat nasıl geçer? Astigmat nedir nasıl tedavi edilir?

Astigmatta yaygın görülen belirtiler şunları içerir:

-Tüm mesafelerde bulanık veya bozuk görme

-Baş ağrısı

-Gözlerde aşırı kayma

-Gözün uzun süre odaklanmasını gerektiren aktivitelerde göz yorgunluğu (Çıktı veya ekran üzerinden uzun süre okuma yapma gibi)

-Geceleri sürüş zorluğu

-Ciddi vakalarda çift görme.

Astigmat nasıl tedavi edilir?

Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen refraktif cerrahi yöntemleri Astigmatın cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Hastanın göz yapısına uygun olan refraktif cerrahi yöntemlerinden biri eğer kornea anatomisi uygun ise yapılabilir. Excimer Laser, PRK, astigmatik keratotomi bu yöntemlerden sık kullanılanlarıdır.

Ayrıca son yıllarda tüm dünyada uygulamaya geçen 3. Nesil lazer teknolojisi ReLex SMILE Lazer teknolojisi miyop astigmat rahatsızlıklarını tedavi etmede kullanılmaktadır. Bıçaksız lazer tedavilerinde bir devrim niteliği taşıyan ReLEx SMILE tedavisinde bütün cerrahi basamaklar tek lazerde ve bıçaksız olarak yapılmaktadır. 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
  1. Astigmat nasıl geçer?
  2. Astigmat nedir nasıl tedavi edilir?

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