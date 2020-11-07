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Aktüel AssisTT, EMEA bölgesinin en iyi çağrı merkezi seçildi
Aktüel

AssisTT, EMEA bölgesinin en iyi çağrı merkezi seçildi

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran: - “Yaklaşık 1.500 başvurunun yarıştığı itibarlı bir platformdan iki kategoride birincilik ödülüne layık görüldük. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:43:59 -
AssisTT, EMEA bölgesinin en iyi çağrı merkezi seçildi

İSTANBUL (AA) - AssisTT, çağrı merkezi sektörünün en geniş katılımlı ve prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Contact Center World Awards ödüllerinde 2 ayrı birincilik alarak, büyük bir başarı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası anlamda en saygın ödüllerinden Contact Center World Awards’ta iki dalda büyük ödüle layık görüldü.

EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) finallerinde yarışan AssisTT, “Best Contact Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı birincilik kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 15’inci kez gerçekleştirilen Contact Center World Awards, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce şirketi bir araya getiriyor ve tüm dünyada çağrı merkezi şirketleri arasında en iyileri belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran ise Contact Center World Awards’ta kazandıkları iki ödülün, kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 1.500 başvurunun yarıştığı itibarlı bir platformdan iki kategoride birincilik ödülüne layık görüldük. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Teknolojimize ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Başarılarımızı ödüllerle taçlandırmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

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