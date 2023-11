Aspirin hakkında haber var: Düşük doz aspirin karaciğer yağlanmasını azaltıyor diyerek paylaşım yaptılar!

Bir çalışma, metabolik ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD) olan hastalarda düşük doz aspirinin karaciğer yağını azaltma ve karaciğer sağlığı belirteçlerini iyileştirmedeki etkinliğini ortaya koyuyor. 6 ay boyunca, aspirin kullananlarda plasebo kullananlara kıyasla karaciğer yağlanmasında önemli bir azalma görüldü ve aspirinin karaciğer hastalığı tedavisindeki potansiyelini vurguladı

Yakın zamanda yapılan çift kör randomize bir çalışmada, sirozu olmayan metabolik ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD, eski adıyla NAFLD) olan hastalar, günlük düşük doz aspirin aldıktan sonra karaciğer yağ içeriğinde önemli azalmalar göstermiştir. Altı aylık bir süre boyunca, bu hastalar plasebo alanlara kıyasla belirgin iyileşmeler gösterdi.

Massachusetts General Hospital'dan Dr. Robert M. Wilechansky, günde 81 miligramlık düşük doz aspirinin sadece karaciğer yağını azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda hepatik inflamasyon ve fibrozis belirteçlerini de iyileştirdiğini bildirdi.

Çalışma, The Liver Meeting 2023'te sunuldu: American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)'de sunulan çalışma, aspirinin güvenliğini ve tolere edilebilirliğini ortaya koysa da daha fazla doğrulama için daha büyük, uzun vadeli klinik çalışmalar gerekiyor.

Hepatik yağ fraksiyonunda düşüş gözlendi

Çalışmaya, 6 ay boyunca aspirin ya da plasebo almak üzere rastgele atanan MASLD'li 80 yetişkin katıldı. Önemli dışlama kriterleri, odaklanmış bir çalışma grubu sağladı. İlk sonuçlar, plasebo grubundaki %4,2'lik artışa kıyasla aspirin grubunda hepatik yağ fraksiyonunda (HFF) %6,1'lik bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu da aspirin lehine %10,3'lük kayda değer bir fark anlamına geldi. Ayrıca aspirin, MRG ölçümlerine göre karaciğer yağını azaltmada ve karaciğer transaminaz seviyeleri ile karaciğer sertliğini iyileştirmede üstündü.

Bununla birlikte, çalışmada bazı plasebo alıcılarında beklenmedik bir kilo artışı da gözlemlendi; bir hasta altı ay içinde 15 kg almıştı. Bu kilo artışı muhtemelen plasebo grubundaki karaciğer yağı artışını etkiledi. Bu faktör ayarlandıktan sonra bile aspirinin faydaları önemli olmaya devam etti.

MASLD'nin tedavisinde yeni bir umut

Bu araştırma, şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış bir tedavisi bulunmayan MASLD'nin tedavisinde yeni bir yol açabilir. Aspirinin klinik öncesi çalışmalarda iyi belgelenmiş anti-enflamatuar özellikleri, hepatik steatoz ve enflamasyonu azaltmadaki etkinliğine katkıda bulunabilir. Çalışmanın umut verici sonuçları, erken müdahaleyi ve aspirin gibi köklü ilaçların kullanımını vurgulayarak MASLD'nin yönetiminde potansiyel bir değişime işaret ediyor.

Çalışmanın bulguları tıp uzmanları arasında ilgi uyandırdı ve Eli Lilly & Co. şirketinden Dr. Mark Hartman gelecekteki çalışmalarda aspirin kullanımının dikkate alınması gerektiğini öne sürdü. Sonuçlar, ön çalışma niteliğinde olmakla birlikte, özellikle MASLD hastalarında karaciğer sağlığının yönetiminde düşük doz aspirin için potansiyel yeni bir role işaret ediyor.