Aspire etmek ne demek? Aspirasyon nasıl yapılır?

Yutkunurken geride bulunan küçük dil solunum yolunun kapanmasına sebep olmaktadır. Yutkunma ve nefes alma aynı anda yapılırsa o zaman solunum yoluna yabancı cisimler kaçma ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda kişilere aspirasyon işlemi yapılması gerekebilmektedir.

Aspirasyon nedir?

Orofarengeal, kan, mukus gibi içeriklerin aspiratör ile temizlenmesine aspirasyon işlemi denilmektedir. Bu işlemin amacı hastaların solunum yoluna kaçan yabancı maddelerin temizlenmesinin sağlanmasıdır. Acil durumlarda aspirasyon işlemi yapmak gerekebilmektedir. Bu sebeple sağlık çalışanlarının yanlarında mutlaka aspirasyon cihazı bulundurması gerekmektedir. Acil durumlar için sağlık görevlilerinin yanlarında şu aletlerin bulunması gerekmektedir.

Steril eldiven

Farklı kalınlıklarda sonda

Cihazın katatere konnekte olması için konnektör

Vakum pompası ile aspirasyon cihazı

Aspirasyon nasıl yapılır?

İlk olarak aspirasyonun gerekli olup olmadığına karar vermek gerekmektedir.

Eğer hastanın bilinci yerinde değilse işlemin mutlaka oksijen ile desteklenmesi gerekmektedir.

Kataterin uygulanması amacı ile ilk önce hastanın başı doğru pozisyona getirilmelidir.

Küt uçlu ya da ucu çok delikli yapıda olan katater vakumun kapalı olduğu durumda ağızdan ya da burundan uç kısmı dayanana kadar itilmelidir.

Sonrasında vakum açılıp kateteri hafif bir şekilde çevirerek aspirasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.

İşlemin çok kısa sürede yapılması oldukça önemlidir.

Aspirasyon bitiminden sonra hastaya oksijen verilerek akciğerin havalanması gerekmektedir.

Solunumu temiz bir şekilde duyana kadar oksijen verme işlemine devam etmek gerekmektedir.

İşlemden sonra kateterin uygun bir şekilde atılması gerekir.