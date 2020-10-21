ASO “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı

Belgeyi, ASO’da düzenlenen törenle Başkan Nurettin Özdebir’e, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi. Törende, ASO başkan yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Sayman Üye Taner Özdemir de hazır bulundu. Özdebir, salgına karşı aldıkları önlemlere işaret ederek, “Bilimsel bir temele oturan bu önlemlerimizin TSE denetiminden de geçerek Güvenli Hizmet Belgesi’ne dönüşmesinden çok mutluyuz. ASO olarak hem çalışanlarımıza hem de hizmet verdiğimiz insanlara güven vermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Özdebir ayrıca aldıkları önlemlerin, bir disiplin içinde yapıldığını gösteren belgenin başka kurumlara da örnek olmasının ve toplum sağlığına katkıda bulunmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.