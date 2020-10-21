  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ASO “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı
Ekonomi

ASO “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetiminden geçerek “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:57:00 -
ASO “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı

Belgeyi, ASO’da düzenlenen törenle Başkan Nurettin Özdebir’e, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi. Törende, ASO başkan yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Sayman Üye Taner Özdemir de hazır bulundu. Özdebir, salgına karşı aldıkları önlemlere işaret ederek, “Bilimsel bir temele oturan bu önlemlerimizin TSE denetiminden de geçerek Güvenli Hizmet Belgesi’ne dönüşmesinden çok mutluyuz. ASO olarak hem çalışanlarımıza hem de hizmet verdiğimiz insanlara güven vermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Özdebir ayrıca aldıkları önlemlerin, bir disiplin içinde yapıldığını gösteren belgenin başka kurumlara da örnek olmasının ve toplum sağlığına katkıda bulunmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor
Dünya

Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor

Azerbaycan ordusunun Zengilan kentini kurtarmasının ardından oluşan genel durum haritası yayınlandı.

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı
Dünya

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya'ya mektup yazarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerde..
MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!
Gündem

MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!

Sakarya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay