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Biyografi Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal parti mi kuruyor?
Biyografi

Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal parti mi kuruyor?

Aslı Baykal, CHP eski genel başkan ve halen CHP’de milletvekili görevini yürüten Deniz Baykal’ın kızıdır. CHP içindeki korkut kapmaca savaşı ayyuka çıkmışken, Muharrem İnce’den sonra şimdi de Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’a yeni parti kurduracağı iddia edildi. Peki Halk Partisi’ni kuracağı iddia edilen Aslı Baykal kimdir? Ası Baykal hangi görevlerde bulundu? Ası Baykal kaç yaşında? İşte Ası Baykal hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:31:00 - 2020-10-16 12:32:18
Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal parti mi kuruyor?

Deniz Baykal’ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu.

 

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