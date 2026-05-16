Aslan Mardin’de iz bıraktı! PEUGEOT’dan dikkat çeken deneyim alanı

PEUGEOT, yenilikçi bakış açısı, estetik anlayışı ve insan odaklı yaklaşımıyla otomotivin ötesinde kültür ve sanat alanında da değer yaratmayı sürdürüyor. Marka, Türkiye’nin önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan 7’nci Mardin Bienali’nin ana sponsoru oldu. Küratörlüğünü Çelenk Bafra’nın üstlendiği bienal, Döne Otyam ve Hakan Irmak direktörlüğünde, Mardin Sinema Derneği ev sahipliğinde 15 Mayıs-21 Haziran 2026 tarihleri arasında “GÖKzemin” temasıyla gerçekleştirilecek.

Sanatı; düşünceyi dönüştüren, sınırları aşan ve toplumsal bağları güçlendiren evrensel bir ifade biçimi olarak gören PEUGEOT, bienal sponsorluğu kapsamında kültürel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı ve farklı disiplinler arasında kurulan diyaloğun parçası olmayı hedefliyor.

PEUGEOT, Mardin Bienali kapsamında Alman Karargâhı’nda hayata geçirdiği “PEUGEOT Deneyim Alanı: Aslanın Yansımaları” ile sanat, tasarım, teknoloji ve mobiliteyi bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Markanın tamamen elektrikli SUV modeli Peugeot E-5008’den ilhamla geliştirilen “Art on Cars: Hareketin İzleri”, mobilite kavramını fiziksel hareketin ötesine taşıyarak zaman, algı ve mekân ilişkisi üzerinden yeniden yorumluyor. Luna Merdin tasarımcısı Buket Dizer tarafından, yeni PEUGEOT 408 ve Mezopotamya’nın aslan figüründen ilham alınarak hazırlanan “Eşiğin Muhafızı” koleksiyonu ise kültürel mirası çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturuyor.

Yeni PEUGEOT 408’in aydınlatmalı ön yüzünden esinlenen “Ses Duvarı”, ışık ve sesi bir araya getirerek ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunarken, aynalardan oluşan büyük ölçekli “PEUGEOT Kompozit Yansımalar” enstalasyonunda sergilenen PEUGEOT 408, bienalin “GÖKzemin” yaklaşımına gönderme yaparak geçmiş ile gelecek, gerçek ile hayal arasında etkileyici bir bağ kuruyor.

PEUGEOT Marka Direktörü Gupse Kaplan, markanın Mardin Bienali sponsorluğuna ilişkin değerlendirmesinde, “Dünya köklü bir dönüşümden geçiyor. Hızlı ve çok boyutlu değişimlerin yaşandığı bu dönemde sanatın sorgulayan, dönüştüren ve yeni ifade alanları açan gücü her zamankinden daha değerli hale geliyor. Sanatın iyileştirici gücüne ve yeni hayaller üretme potansiyeline bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

Kaplan, “7’nci Mardin Bienali’nin kavramsal çerçevesi olan ‘GÖKzemin’, bizleri karşıtlıklar arasında düşünmeye, farklı gerçeklikler arasında geçişler kurmaya ve yeni olasılık alanları açmaya davet ediyor. Bu yaklaşım, Mardin’in çok kültürlü ve çok katmanlı hafızasıyla buluşarak şehri yalnızca bir sergi mekânına değil; yaşayan, düşünen ve üreten bir zemine dönüştürüyor” dedi.

Sanatı estetik bir ifade olmasının yanı sıra düşünceyi besleyen, toplumsal bağları güçlendiren ve yeni bakış açıları geliştiren evrensel bir değer olarak gördüklerini belirten Kaplan, “Bu anlayışla uzun yıllardır farklı disiplinlerden sanatçılar ve projelerle güçlü bağlar kuruyor, yaratıcı vizyonumuzu farklı perspektiflerle yeniden yorumluyoruz. 7’nci Mardin Bienali’nin ana sponsoru olarak bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaplan, “Geliştirdiğimiz yenilikçi bakış açısını yalnızca otomotiv dünyasının sınırları içinde değil, sanatla kurduğumuz diyalogla da ileriye taşımayı önemsiyoruz. Alman Karargâhı’nda yer alan ve ‘Aslanın Yansımaları’ adını verdiğimiz PEUGEOT Deneyim Alanı da bu yaklaşımın bir yansıması. Bienal kapsamında ziyaretçileri sergilerin yanı sıra bu özel deneyim alanını da keşfetmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Bienalin kavramsal çerçevesi “GÖKzemin”; gerçek ile hayal, geçmiş ile gelecek ve bireysel ile kolektif arasındaki ilişkileri, Mardin’in çok katmanlı kültürel dokusu üzerinden ele alıyor. Bu yaklaşım, hareketi yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve kültürel bir yolculuk olarak tanımlayan PEUGEOT’nun marka vizyonuyla da örtüşüyor.

2010’dan bu yana düzenlenen Mardin Bienali, bu yıl ilk kez Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe’yi de bienal rotasına dahil ederek ziyaretçileri bölgenin farklı tarihsel ve kültürel katmanlarını keşfetmeye davet ediyor.