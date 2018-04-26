Aslan Kartal'a hazırlanıyor
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.26 Nisan 2018 Perşembe 17:56
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.
Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
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