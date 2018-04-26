Aslan Kartal'a hazırlanıyor

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.