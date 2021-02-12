ASKON’dan STK’lara sivil anayasa ziyareti

Ziyaretlerde sivil anayasanın inşası için atılması gereken adımlar ele alındı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yeni anayasa çağrısıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Aydın, millet iradesine dayanan sivil bir anayasanın inşasında aktif rol almak istediklerini kaydetti. Devletin kurumlarının oluşturulmasında, kararların alınmasında ve her türlü problemlerin çözüme kavuşturulmasında karşılıklı görüşmeyi esas gören müzakereci bir demokrasi anlayışını benimsediklerini aktaran Aydın, “Sivil ve millet iradesine dayalı bu yeni anayasa toplumun geniş bir kesimini memnun edecektir” dedi.