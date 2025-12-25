ASKON Eğitim Sektöründe Başkan Yardımcılığına Yeni Atamalar
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Genel Başkan Orhan AYDIN yönetiminde Türkiye ve dünya genelinde iş dünyası ve sivil toplum alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra eğitim alanındaki vizyoner faaliyetlerini de güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ASKON Eğitim Sektör Başkanı Fatih İşgören, eğitim sektörüne yönelik yeni başkan yardımcılığı görevlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
ASKON Eğitim Sektörü’nde gerçekleştirilen bu yeni yapılandırma doğrultusunda, sektörel tecrübesi ve sahadaki birikimiyle öne çıkan iki isim Eğitim Sektör Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yapılan atamaların, eğitim alanındaki çalışmaları daha güçlü, etkin ve koordineli bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.
Bu kapsamda, Ahmet Şimşek, Birikim Eğitim Vakfı BİKEV Okulları bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla tanınan bir eğitimci olarak ASKON Eğitim Sektör Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ahmet Şimşek’i yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, görevinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Aynı şekilde, Rıdvan Ulus, Sultangazi Limit Eğitim Kurumları Kurucusu olarak edindiği saha tecrübesiyle ASKON Eğitim Sektör Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Rıdvan Ulus’u da tebrik ediyor, üstlendiği sorumluluğun eğitim camiamız için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz.
Yapılan bu atamaların, ASKON Eğitim Sektörü’nün vizyonunu güçlendirmesi ve eğitim alanında yürütülen çalışmalara yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.