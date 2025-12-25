ASKON Eğitim Sektöründe Başkan Yardımcılığına Yeni Atamalar

ASKON Eğitim Sektörü’nde gerçekleştirilen bu yeni yapılandırma doğrultusunda, sektörel tecrübesi ve sahadaki birikimiyle öne çıkan iki isim Eğitim Sektör Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yapılan atamaların, eğitim alanındaki çalışmaları daha güçlü, etkin ve koordineli bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Ahmet Şimşek, Birikim Eğitim Vakfı BİKEV Okulları bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla tanınan bir eğitimci olarak ASKON Eğitim Sektör Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ahmet Şimşek’i yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, görevinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Aynı şekilde, Rıdvan Ulus, Sultangazi Limit Eğitim Kurumları Kurucusu olarak edindiği saha tecrübesiyle ASKON Eğitim Sektör Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Rıdvan Ulus’u da tebrik ediyor, üstlendiği sorumluluğun eğitim camiamız için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz.

Yapılan bu atamaların, ASKON Eğitim Sektörü’nün vizyonunu güçlendirmesi ve eğitim alanında yürütülen çalışmalara yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.