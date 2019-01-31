Askerlik emekli yaşını öne çeker Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun askerliğin emeklilik yaşına etkisine ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

Soru: 1995 yılı Mart ayından bu yana Tarım Bağ-Kura prim ödemekteyim. 1968 doğumluyum. 1988-1989 yılları arasında yaptığım askerlikemeklilik yaşımı etkiler mi? Hacı Ali D. Cevap: Askerlik hizmeti ilk sigorta öncesi yapılmışsa, askerlik borçlanması yapılması halinde emekli olma yaşı öne çekilir. Bu askerlik süresine göre bazen bir yıl bazen iki yıl olabilir. Normal şartlarda 55 yaşında emekli olmanız gerekmekle birlikte en az 11 ay askerlik borçlanması yapmanız halinde 54 yaşında emekli olursunuz.

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