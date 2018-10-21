Asistanına kafayı takan profesör, bakın öğrencisine ne yaptı!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Savaş P., bazı derslerinin vize ve finallerinden kötü not aldı. Öğrenci, bu derslerin hocası olan Prof. Dr. N.R.'ye başvurdu. Fakat ne Prof. Dr. N.R.'den ne de dekanlıktan yanıt alamayınca hocasının kendisini kasıtlı bıraktığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

İdare Mahkemesi genç öğrencinin sınav kâğıdını incelemeye aldı. İncelemede Savaş P.'nin Haber Analizi dersinin vize notunun 35 olduğu fakat notunun 65-72 arası olması gerektiği şeklinde karar verildi ve notları düzeltildi. Kararın ardından Prof. Dr. N.R.'nin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İhbarın ardından N.R. hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan dava açıldı.

Eski asistandan şoke eden iddia

Prof. Dr. N.R'nin eski asistanı Prof. Dr. Ş. Ç. davada tanık olarak ifade verdi ve "Daha önce Prof. N.R.'nin asistanı olarak görev yapıyordum. O sıralarda N.R ve ailesi ile aramız bozulmuş ve yıllarca mobbing uygulamasına maruz kalmıştım. Daha sonra ben de profesör olduğumda Savaş P., benimle birlikte çalışıyordu. Bu nedenle Doktor N.R bana olan kinini Savaş'tan çıkarmaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.