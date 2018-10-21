THY- Euroleague
0553 313 94 23

Asistanına kafayı takan profesör, bakın öğrencisine ne yaptı!

İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrenci başarılı olduğunu iddia ettiği sınavdan düşük not aldıktan sonra profesörü mahkemeye verdi ve işin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.

21 Ekim 2018 Pazar 16:49
Asistanına kafayı takan profesör, bakın öğrencisine ne yaptı!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Savaş P., bazı derslerinin vize ve finallerinden kötü not aldı. Öğrenci, bu derslerin hocası olan Prof. Dr. N.R.'ye başvurdu. Fakat ne Prof. Dr. N.R.'den ne de dekanlıktan yanıt alamayınca hocasının kendisini kasıtlı bıraktığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

İdare Mahkemesi genç öğrencinin sınav kâğıdını incelemeye aldı. İncelemede Savaş P.'nin Haber Analizi dersinin vize notunun 35 olduğu fakat notunun 65-72 arası olması gerektiği şeklinde karar verildi ve notları düzeltildi. Kararın ardından Prof. Dr. N.R.'nin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İhbarın ardından N.R. hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan dava açıldı.

Eski asistandan şoke eden iddia

Prof. Dr. N.R'nin eski asistanı Prof. Dr. Ş. Ç. davada tanık olarak ifade verdi ve "Daha önce Prof. N.R.'nin asistanı olarak görev yapıyordum. O sıralarda N.R ve ailesi ile aramız bozulmuş ve yıllarca mobbing uygulamasına maruz kalmıştım. Daha sonra ben de profesör olduğumda Savaş P., benimle birlikte çalışıyordu. Bu nedenle Doktor N.R bana olan kinini Savaş'tan çıkarmaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:49
  1. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü
  2. Savaş P.
  3. Prof. Dr. N.R.
  4. İdare Mahkemesi
  5. Görevi Kötüye Kullanma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    1. Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    2. Ahırdaki manzarayı görünce şoke oldu!..
    3. Eşinin tarifiyle başladı, fabrika..
    4. Emniyet güçlerinden sınırda ortak..
    5. TSK paylaştı! Torpidoyla tam isabet..
    6. Asistanına kafayı takan profesör,..
    7. Hareketsiz kalmayın!
    8. Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi,..
    9. Milan'dan Fatih Terim sürprizi!
    10. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    11. Sınav stresiyle baş etme metotları
    12. Ph değeri yüksek su için
    13. Sayıları 10 oldu! Suudilere destek..
    14. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    15. Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 hafta yok
    16. Kan donduran iddia: DAEŞ elebaşı..
    17. Şaşırtıcı fobiler
    18. Parabenin vücuda zararları
    19. Prof. Dr. Canan Karatay’ın pastırma..
    20. Yunus polisler, taksiyle çarpıştı! 3..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?