0553 313 94 23

Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı

Kepsut’ta aşırı yağış nedeniyle Simav çayı taşkın yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı

Kepsut’ta aşırı yağış nedeniyle Simav çayı taşkın yaptı. Çay üzerinde bulunan köprü sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle can ve mal kaybına karşı köprü ulaşıma kapatıldı.


Kepsut ilçesinde yağan yağmur nedeniyle Simav çayında su seviyesi yükseldi. Yükselen su seviyesi Tekke ışıklar Mahallesinin ulaşımını sağlayan köprü sular altında kaldı.Kepsut Kaymakamlığı veBelediyesi can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirler alınarak vatandaşlar uyarıldı.


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul yaptığı açıklamada ‘’Mahalleye ulaşımı sağlayan köprü yağış biraz fazla olduğunda su altında kalıyor. Mahallemize köprü yapmak için gerekli girişimlerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki kışa kadar bu sorunu tamamen oradan kaldıracak bir sonuç elde edeceğiz" dedi. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı İsmail Cankul ve yetkililer su altında kalan ve halen trafiğe kapalı olan Simav çayı üzerindeki köprüyü ve civarındaki köylerde inceleme yapıyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’ dediler
    1. Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’..
    2. Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini..
    3. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    4. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    5. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    6. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    7. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    8. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    9. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    10. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    11. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    12. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    13. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    14. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    15. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    16. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    17. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    18. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    19. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    20. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir