Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı

Kepsut’ta aşırı yağış nedeniyle Simav çayı taşkın yaptı. Çay üzerinde bulunan köprü sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle can ve mal kaybına karşı köprü ulaşıma kapatıldı.

Kepsut ilçesinde yağan yağmur nedeniyle Simav çayında su seviyesi yükseldi. Yükselen su seviyesi Tekke ışıklar Mahallesinin ulaşımını sağlayan köprü sular altında kaldı.Kepsut Kaymakamlığı veBelediyesi can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirler alınarak vatandaşlar uyarıldı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul yaptığı açıklamada ‘’Mahalleye ulaşımı sağlayan köprü yağış biraz fazla olduğunda su altında kalıyor. Mahallemize köprü yapmak için gerekli girişimlerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki kışa kadar bu sorunu tamamen oradan kaldıracak bir sonuç elde edeceğiz" dedi. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı İsmail Cankul ve yetkililer su altında kalan ve halen trafiğe kapalı olan Simav çayı üzerindeki köprüyü ve civarındaki köylerde inceleme yapıyorlar.