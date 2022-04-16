Aşırı tuzlu yemeğin çözümü çok basit! O besinden bir tane atmak yeterli
Aşırı tuzlu yemekler için pratik mutfak fikirlerini sizler için bir araya getirdik. İşte yemeğin tadı, tuzu derken çöpe giden tuzlu yemekler için tavsiyeler…
Tuz yemeklerin olmazsa olmazı. Fakat özellikle Ramazan ayında yemeğe atılan tuz miktarı aşırı olabiliyor. Böyle durumlarda yemek israfını önlemenin kolay yolu var. Tuz kazasını önlemenin ya da aşırı tuzlu yemeğin tuzunu azaltmanın yollarını sizler için derledik.
1. Aşırı tuzlu olan sulu yemeklerin içine soyulmuş bir patates atın. Patates tuzu emer.
2. Çorbalar için de patates geçerlidir. Fakat patatesle uğraşmak istemezseniz çorbaya sıcak su ilave edebilirsiniz.