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Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı’na akın ediyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, aileleriyle birlikte kaynak sulardan oluşan Sıtma Pınar Çayı’nda hem piknik yapıyor hem de serinlemeye çalışıyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı’na akın ediyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, aileleriyle birlikte kaynak sulardan oluşan Sıtma Pınar Çayı’nda hem piknik yapıyor hem de serinlemeye çalışıyor.


Araban ilçesinde hava sıcaklıklarının zaman zaman 45 derecelere kadar çıkması vatandaşların su kenarlarına akın etmesine neden oluyor. Aşırı sıcaktan bunalan Arabanlı vatandaşlar aileleriyle birlikte serin su kenarlarında vakit geçirmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. Piknik sepetleriyle birlikte özellikle Gümüşpınar kırsal mahallesinde doğal kaynak sularından oluşan Sıtma Pınar Çayı’nı tercih eden vatandaşlar hem günlerinin tamamını burada geçiriyor hem de serin suya girerek serinlemeye çalışıyor.


Hafta sonunu serinlemek için Sıtma Pınar Çayı’nı tercih eden Mehmet Ali Doğan isimli vatandaş arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu geçirmek için geldiği Sıtma Pınar Çayı’nın temiz ve serin kaynak suyunda yüzerek serinlemeye geldiğini belirtti. Doğan, "Gaziantep’in çevresinde piknik yapılabilecek onlarca mesire alanı var ama arkadaşlarımla ben temiz ve serin kaynak suyu olan Sıtma Pınar Çayı’nı tercih ettik. Aşırı sıcaklardan bunaldığımız günün ilerleyen saatlerinde serinlemek için girip yüzdüğümüz Sıtma Pınarı’nın temiz ve serin kaynak suyunda yüzerek çevresindeki ağaçların altında da ızgara kebap yaparak keyifli hafta sonu geçiriyoruz" dedi.


Boğulmalara dikkat


Bazı vatandaşlar ise Sıtma Pınar Çayı’nda yaşanan boğulma vak’alarına yönelik uyarılarda bulundu. Piknik yapmak için burayı tercih eden gençlere her yıl sık sık yaşanan boğulma vak’alarında onlarca kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılarak Yeşil Göl, Arık Gölü, Kaya (Jandarma) Gölü ve Meşe Göl’lerinden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
  1. doğa

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