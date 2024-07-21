Aşırı sıcak hava ve nem uyutmuyor

Sıcaklığın yüksek derecelerde seyrettiği bu günlerde, özellikle akşam saatlerinde nem oranının artmasıyla bunaltıcı hale gelen hava, uyku düzenini ve kalitesini bozabiliyor. Uyku ile sıcak hava ilişkisini değerlendiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uyku Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, vücut ısısının uyku sırasında metabolizmanın yavaşlaması nedeniyle yarım santigrat derece kadar düştüğünü belirterek, “Uyuyanın üzerine kar yağar diye bir atasözümüz var. Normalde uyurken soğuğa karşı biraz daha hassasiyet ortaya çıkar ama sıcaklar da etkili” diyor.

SICAKLIK SOĞUKTAN BETER

İdeal uyku için serin bir oda ve ağır bir örtü önerdiklerini aktaran Akkoyunlu, şöyle devam etti: “Sıcaklığın artması uyku ritminde de bozulma meydana getiriyor. Dalmada, uykuyu sürdürmede, derinliğinde problemler yaşanıyor. Terlemeyle oluşan rahatsızlık hissi ve baş ağrısı düzeni bozuyor. Uykusuzluk, asabiyet, halsizlik, yorgunluk ve sıcağa karşı tahammülsüzlük gibi durumlar yaşanıyor. Nem sıcaklığın çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Nem arttıkça oksijen oranında azalma meydana geliyor, yeterince nefes alınamadığı hissiyatı oluşabiliyor. Nem ve sıcaklık beraber çalışıyor. Hava sıcaklığı nemi de artırıyor ve bununla birlikte ciddi şekilde uyku kalitesini bozuyorlar. Yani uykunun düşmanı diyebiliriz.

KLİMA ÇARPMASINA DİKKAT!

“Bu dönemlerde çok fazla egzersiz yapılmamasını öneriyoruz. Bol miktarda sıvı tüketilmesini, serinletici tedbirler alınmasını tavsiye ediyoruz. Klimanın direkt karşısında durmamayı öneriyoruz. Çünkü klima çarpmaları da hem enfeksiyonel rahatsızlıklara hem de kas ağrılarına neden olabiliyor. Bu nedenle mümkünse ortamın soğutulması, olabildiğince nemin azaltılması ciddi bir rahatlatıcı faktör olabilir. İnsan yaşamı için ideal oda ısısı 23 derecedir. Bunu sağlamak kaliteli bir uyku için oldukça değerlidir. Pencerenin karşısında da durmamak gerekir. Hem klima hem de rüzgar kas ağrılarına hatta felce bile yol açabilir! O nedenle klima fanının tavana doğru verilmesini öneriyoruz.”

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