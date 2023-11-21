Asım’ın Nesli Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda buluştu: 7 Güzel Adam’a Vefa Gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları’nın konuğu Şair İbrahim Sadri ve Metin Önal Mengüşoğlu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin periyodik olarak düzenlediği “Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları” projesi çerçevesinde 7 Güzel Adam’a Vefa Gecesi programının bu ayki konusu merhum ‘Diriliş Şairi’ Sezai Karakoç oldu. Şair İbrahim Sadri ve Metin Önal Mengüşoğlu’nun üstadın fikirlerini ve şiirlerini konuştuğu etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda genç katıldı.



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Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, salonu dolduran gençleri katılımlarından dolayı tebrik etti. Yeni nesil teknolojilerin artık gençlerin çalışma odalarından çıktığını belirten Yıldız, “Türkiye’de iki tip gençlik var; nereye gideceğini bilen gençlik ve nereye gideceğini bilmeyen gençlik. Sizler nereye gideceğini bilen gençlik olarak buradasınız. Sizler için asıl sorumluluk şimdi başlıyor. Nereye gideceğini bilmeyen gençliğe yön vermek zorundasınız. Yeni nesil teknolojiler artık gençlerin çalışma odalarından çıkıyor. Bilim ve teknolojide yarışmak zorundayız. Bu ülkenin geleceğini sizler şekillendireceksiniz” dedi.

Sezai Karakoç’un Kudüs şiirini okuyarak programa başlayan Şair, Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çekti. 20 Kasım’ın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edildiği gün olduğunu hatırlatan Mengüşoğlu, İsrail’in hiçbir kural tanımadığını ifade ederek salondakileri İsrail destekçisi firmaların ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Etkinlikte Sezai Karakoç’un şiirlerini seslendiren İbrahim Sadri ise, “Sezai Karakoç gibi şiirin büyük bir çınarının yad edildiği programda yer almak, özellikle Bursa gibi çok sevdiğim bir şehirde bunun gerçekleşmesi benim için çok değerli. Bir yandan da Gazze’de yaşananlardan dolayı kalbimiz yaralı. Tam bir Kudüs aşığı bir üstadı yâd ediyoruz. Özellikle gençlerimize büyüklerimizi, şairlerimizi, önderlerimizi anlatmamız gerekiyor. Bunlar bizim vazifemiz. Dolayısıyla ben çok mutluyum, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de böyle bir etkinliğe imza atmasını ve layıkıyla yapmaya çabalamasını kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, İbrahim Sadri ve Metin Önal Mengüşoğlu’na çeşitli hediyeler verirken salonu dolduran gençler de katılımcılarla hatıra fotoğrafında buluşarak anı ölümsüzleştirdi.