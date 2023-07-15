Asıl şimdi kavrulacağız! Şoke eden açıklama az önce geldi! Bildiğiniz sıcakları unutun! Bakın kaç derece olacak

Tüm yurtta etkili olan El Nino hava sistemi, sıcaklıkları hızla artırmış durumda. Afrika sıcaklıkları bölge bölge yayılırken İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aşmış durumda. Vatandaşlar 'Hava sıcaklıkları daha da artacak mı? Bugün hava durumu nasıl?' sorularını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak uyardı. Bildiğiniz tüm sıcaklıkları unutun! Uzmanlar son dakika olarak uyardı, El Nino'dan kurtuluş yok. O tarihte cehennem sıcaklıkları geliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre sıcaklıkların ülke genelinde 2 - 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtilmişti. İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlardan korkutan açıklama: Bildiğiniz tüm sıcakları unutun

4 Temmuz'da El Nino'nun tüm dünyada etkili olduğunu belirten Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), kayıtlardaki "en sıcak haftanın" yaşandığını ve küresel ortalama sıcaklığın El Nino yılı olan 2016'daki 16,94 dereceyi 0,3 derece aşarak 7 Temmuz'da 17,24'ye ulaştığını bildirdi. Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden yapılan açıklamada, dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşanırken, rekor seviyede yüksek deniz yüzeyi sıcaklığının günlük sıcaklık rekorları kırılmasının arkasındaki temel neden olduğu ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Asıl şimdi kavrulacağız!

WMO Bölgesel İklim Tahminleri Servisi Birim Başkanı Wilfran Moufouma-Okia, bu seneki Temmuz ayının diğer yıllara göre daha da sıcak geçeceğini belirterek, "El Nino, daha önce 2015-2016'da yaşandı ve 2016, şu anda kayıtlardaki en sıcak yıl. Son günlerdeki rekor sıcaklıklar Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığını artıran El Nino koşullarının ortaya çıktığı dönemde meydana geldi. Ancak El Nino etkisi genellikle aralık ayı civarında, yani kış döneminde sıcaklıklarda etkisini göstermeye başlar. Bu nedenle son dönemde görülen rekor sıcaklıklarda El Nino etkisini araştırmak gerekir ama El Nino etkisinin sıcaklıklarda tam olarak görülmesiyle daha sıcak bir yıl sonu yaşanma ihtimali oldukça yüksek." uyarısında bulundu.