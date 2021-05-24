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Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma
Yaşam

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşı randevusu alma işlemleri e-nabız üzerinden kolaylıklar gerçekleştirilebiliyor. e-devlet seçeneği ile sisteme giriş yapan kişiler öncelikli grupta ise randevularını oluşturabiliyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:47:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma

Sosyal hayatta kademeli normalleşme devam ederken aşı randevusu alma işlemleri de milyonların gündemine geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınıyor?

Aşı randevusu nasıl alınır?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS'den aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

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