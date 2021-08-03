Koronavirüs salgınının noktalanması için ülkemizde 74 milyonu aşkın aşı uygulandı. Aşı olmayı tercih etmeyenler ise kendilerine yönelik yaptırımların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, aileler aşı olmazsa çocuklar okula alınmayacak mı?

Aşı olmayanların çocukları okula alınmayacak mı? Aşı olmayanların çocukları yüz yüze eğitime başlamayacak mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze başlayacağını belirtti. Aşı olmayan anne ve babalar ise çocuklarının okullara alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama yok. Ancak böyle bir durumun olmasının mümkün olmadığı kulislerde konuşuluyor.

Önceki gün İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek; Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler’de fırınlarda aşı olmayanlara ekmek satılmayacağını, fırınlarda müşterilerin aşı durumu kontrol edildikten sonra satış yapacaklarını belirtti.

Bu açıklama ise büyük tepki çekti. Ardından İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti. Çetin, "Esenler’de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler’de olmuş. Diğer beş ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul’da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul’da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir altyapımız yok. İstanbul’da üretilen ekmeğin yüzde 35’ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık" dedi.