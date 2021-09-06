Aşı kartı nasıl alınır? HES uygulaması e nabız aşı artı sorgula | Aşı kartı nasıl oluşturulur?

Sağlık Bakanlığı günlük korona vaka sayılarının yanında günlük aşı tablosunu da açıklamakta. Türkiye'nin 4 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 279 bin 63 korona testi yapıldı. Korona testi yapılanların 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıkarken, koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 269 oldu.

Aşı son durum ne?

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Covid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti. Korona aşısını yaptıran vatandaşlar aşı kartı oluşturma nasıl yapılacağının yanında aşı kartı nereden nasıl alınır? sorusunu da sormakta.

Aşı kartı nedir?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de aşı olmuş kişiler Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' imkanı sunuyor.

Aşı kartı nasıl alınır?

Hayat eve sığar aşı kartı alma! Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.

Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.

Hayat Eve Sığa (HES) üzerinden aşı kartı nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından ‘Pasaportlarım’a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçin.

Gelen ekrandan ‘Aşı kartlarımı’ tıklayıp ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

e nabız aşı kartı nasıl alınır?

E nabız üzerinden aşı kartı almak için şu yollar izlenir. Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın. Bu ekrana aşağıdaki linke tıklayarak girebilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın. Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın. Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.