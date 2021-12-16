Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu!

Asgari ücret tespiti için yapılan üçüncü toplantı da bir anlaşma sağlanamamıştı. Toplantı sonunda Çalışma Genel Müdürü, TİSK'in 3100 TL teklif ettiğini belirtirken TÜRK-İŞ ise 3900 TL istediğini açıklamıştı. Asgari ücret zammı için gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 11'de komisyon tekrar bir araya gelecek.

2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını bugün yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında kural gereği dört kez toplanıyor. Yapılan 3 toplantıda mutabakata varılamamıştı. 9 Aralık'ta yapılan üçüncü toplantı enflasyon rakamları nedeniyle kilitlenmişti. TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağı açıklamasında bulunmuştu.

3 konuda mutabakata varıldı

Görüşmelerde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.

TÜİK tutar açıklamadı

Öte yandan TÜİK bu yıl asgari geçim tutarı açıklamadı. Komisyon, Hacettepe Üniversitesi'nin bir işçinin günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu.

TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngördü.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.