Çalışanların gözü kulağı yapılacak olan zam açıklamasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın asgari ücrete ilişkin bir değerlendirme yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki, asgari ücrete zam yapılır mı?

Asgari ücrete zam var mı son durum |Temmuz ayı asgari ücret ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu. Enflasyona yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada birçok ülke hedef ve ekonomilerinde küçülmeye giderken biz kendimizi daha fazla dışarıya açıyor ve hedeflerimize yürüyoruz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek nice siyasi oyunla ülkemizi karıştırmaya çalışanların kendi canlarının derdine düşerken sergilediği çaresizliği izliyoruz. Tüm bunları değerlendirirken insanlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklananla izah edilemeyecek düzeydeki her kalemi mercek altına aldık. Gıdadan otomotive, inşaattan diğer sektörlere birçok konuda inceleme ve adımlarımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında enflasyondan söz etti ancak doğruca asgari ücret zammına ilişkin bir detay paylaşmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı bir diğer açıklamada ise “Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.