Asgari ücretli çalışanlar nefeslerini tuttu maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? 2022 asgari ücret net brüt AGİ ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli üç toplantı gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Kurul bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanacak.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun, “Saat 11’de bir toplantı var ama bu 4’üncü toplantı değildir. En azından henüz bakanlık resmi bir açıklamayla son toplantının yapılacağı bilgisin paylaşmadı. Resmi toplantıların olduğu ve bunun dışında teknik düzeylerin olduğu bir süreç oluyor. Bugün bakanlıkta olması beklenen bu toplantının teknik müzakerelerin devam ettiğine dair bir toplantıdır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” ifadelerini kullandı.