Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli üç toplantı gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Kurul bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanacak.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun, “Saat 11’de bir toplantı var ama bu 4’üncü toplantı değildir. En azından henüz bakanlık resmi bir açıklamayla son toplantının yapılacağı bilgisin paylaşmadı. Resmi toplantıların olduğu ve bunun dışında teknik düzeylerin olduğu bir süreç oluyor. Bugün bakanlıkta olması beklenen bu toplantının teknik müzakerelerin devam ettiğine dair bir toplantıdır” dedi.