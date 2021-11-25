Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret e zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretli çalışanlar her sene yılsonuna doğru maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Aralık ayına kısa bir zaman kala asgari ücretli çalışanlar “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne olur? Asgari ücret AGİ 2020
Son günlerde en çok konuşulan konuların başında asgari ücrete yapılacak olan zam oranı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptıkları açıklamalarda asgari ücret konusunda önemli bir zam yapılacağı sinyallerini veriyor. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret e zaman açıklanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak olan zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.