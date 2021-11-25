Son günlerde en çok konuşulan konuların başında asgari ücrete yapılacak olan zam oranı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptıkları açıklamalarda asgari ücret konusunda önemli bir zam yapılacağı sinyallerini veriyor. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret e zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak olan zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.